Xaaladda Badda Cas oo kacsan

Al-Bukhaiti ayaa xusay in Xuuthiyiinta Yemen aysan ka waaban doonin in ay beegsadaan maraakiibta laga leeyahay Mareykanka, Ingiriiska iyo Israel, si loo soo afjaro duulaanka Israel ee Marinka Gaza, lagana qaadayo go’doominta lagu hayo shacabka Falastiiniyiinta ee laga hortaagan yahay gargaarka raashiinka, shidaalka iyo sahayda dawada ah ee ay u baahan yihiin.

Warbaahinta gobolka ayaa ku warameyso in xiisadda ay u muuqato mid meel adag gaartay, ayna suurtagal tahay in isbahaysiga Mareykanka ay mar kale duqaymo ka gaystaan Yemen iyo jawaab adag oo ka iman karta dhinaca Xuuthiyiinta.