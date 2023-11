Xaaladda Gaza oo faraha ka sii baxeysa

Madaxa Xuquuqul Insaanka Qaramada Midoobey, Volker Türk ayaa sheegay in Israel looga baahan yahay in ay ka baaqsato dhibaatooyinka ay Gaza ka gaysaneyso.

Philippe Lazzarini ayaa Khamiistan sheegay “Waxaa jira in bulaacadaha Marinka Gaza ay maanta bilaabeen in ay ku butaacaan waddooyinka.”

Philippe Lazzarini, oo ah Madaxa Hay’adda Qaramada Midoobay U Qaabilsan Gargaarka & Arrimaha Qaxootiga Falastiiniyiinta (UNRWA) ayaa sheegay in ay qarka u saaran yihiin in ay joojiyaan howlaha bani’aadantinimo ee Gaza, haddii aan wax laga qaban shidaal la’aanta.

Dhakhaatiirta ayaa sidoo kale sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay ku shaqeynayeen koronto la’aan, cunnada oo gabaabsi ka sii ah iyo biyo la’aan. Waxay sheegeen in koronto la’aanta ay sababtay in bukaanada aadka u liita oo carruuri ku jirto ay geeriyoodaan.

Osama Hamdan oo ka tirsan Saraakiisha Ururka Xamaas ayaa si adag u beeniyay eedeymaha Israel, ee ah in hubka ay soo bandhigeen uu caddayn u yahay in Xamaas ay maamusho Isbitaalka Al-Shifa.