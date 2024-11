Xaaladda Gaza oo weli cakiran iyo Mareykanka oo sheegay in la gaaray waqtigii dagaalka la soo afjari lahaa

Xaaladda bani’aadantinimo ee Marinka Gaza ayaa la sheegaya in ay ka sii dareyso, iyadoo dhinaca kalena uu Mareykanku sheegay in la joogo waqtigii la soo afjari lahaa dagaalka Gaza.

Hay’adaha gargaarka ee ka hawlgala Marinka Gaza ayaa sheegay inaysan waxba iska bedelin masiibada bani’aadantinimo ee halkaasi ka jirta, ka dib markii la dhaafay muddadii uu Mareykanka kaga dalbaday Israel inay sare ugu qaaddo gargaarka Gaza.

Mareykanka ayaa 13-kii bishii hore ee October Israel ugu yeeray inay muddo 30 maalmood ah ku kordhiso gargaarka bani’aadantinimo ee sida weyn loogu baahan yahay.

Hay’adda Qaramada Midoobey U Qaabilsan Gargaarka & Arrimaha Qaxootiga Falastiiniyiinta (UNRWA) ayaa ka digtay in dadka ku nool waqooyiga Marinka Gaza ay qarka u saaran yihiin inay gaajo u la’daan, iyadoona Israel ku eedeysay inay diidan tahay in kolonyada gargaarka ay halkaasi taggaan.

Madaxa Hay’adda UNRWA, Philippe Lazzarini oo xalay shir jaraa’id ku qabtay Xarunta Qaramada Midoobey ee Magaalada New York ayaa Israel ku eedeeyay inay si cad u jebineyso sharciga caalamiga ah ee bani’aadantinimada.

“Israel waxay si ba’an u xadiday hawlgalada gargaarka ee nafaha lagu badbaadinayo.” Ayuu yiri Madaxa Hay’adda UNRWA.

Philippe Lazzarini ayaa yiri “Illaa iyo hadda oo bisha November aan ku jirno, waxaa guuldareystay isku day kasta oo Qaramada Midoobey ay ku dooneysay in gargaarka raashiinka iyo dawada ay ku gayso waqooyiga Gaza, waxaana adag in halkaasi la geeyo wax sahay ah.”

Lazzarini ayaa sheegay in dadka Gaza aysan keliya gaajo la nooleen, balse ay sidoo kale wajahayaan weeraro aan kala sooc lahayn iyo weliba barakacin joogta ah.

Waxa uu sheegay in muddada uu socdo dagaalka Gaza ay Ciidamada Israel dileen 243 ka mid ah Shaqaalaha Hay’adda UNRWA, isla-markaana ay burburiyeen ku dhawaad 190 Xarumaha Qaramada Midoobey ee Marinka Gaza. Qaramada Midoobey waxay xaqiijisay in bishii la soo dhaafay oo keliya ay Israel dishay 20 ka mid ah shaqaalaha samafalka ee ka hawlgala Gaza.

Xafiiska Qaramada Midoobey ee Xiriirinta Arrimaha Bani’aadantinimada ee OCHA ayaa sheegay inaysan suurtagal ahayn in Qaramada Midoobey ay wax gurmad ah u fidiso Falastiiniyiinta ku sugan waqooyiga Gaza.

“Suurtagan inooma ahan inaan badbaadino dadka halkaasi ku go’doonsan. Tobanaan kun oo qof oo halkaasi ku xaniban ayaa laga hortaagan yahay inaan u gurmano.” Ayay OCHA ku sheegtay bayaan ay soo saartay.

Madaxa Siyaasadda Arrimaha Dibadda ee Midowga Yurub, Josep Borrell ayaa waxa ka socda waqooyiga Gaza ku tilmaamay isir sifeyn qowmiyadeed.

Hay’adda Dhakhaatiirta Aan Xuduudda Lahayn (MSF) ayaa sheegtay in Israel ay Arbacadii burbur u gaysatay xarunta ay ku leedahay deegaanka Al-Mawasi ee koonfurta Marinka Gaza, halkaas oo Israel ay horey u sheegtay in ay tahay aag bani’aadantinimo, dadkuna ay tahay inay taggaan. MSF waxay sheegtay in xarunteeda ay waxyeelo ka soo gaartay duqayn ay shalay diyaaradaha dagaalka Israel u gaysteen teendhooyinka ay degan yihiin barakacayaasha Falastiiniyiinta.

Wargeyska The New York Times ayaa ku waramay in Israel ay xadideyso gargaarka, marka aad eegto inay weli hortaagan tahay in gargaar wax ku ool ahi la gaarsiiyo dadka ay noloshooda ku xiran tahay.

Wargeyska ayaa sheegay in gargaarka uu aad uga hooseeyo midkii toddobaadyo ka hor la gaynayay dhulka go’doonsan, ka hor inta aysan soo bixin digniintii Mareykanka ee Israel loogu jeediyay inay hagaajiso xaaladda bani’aadantinimo ee dadka Gaza, haddi kalena uu Mareykanku ka jari doono qayb ka mid ah taageeradii militari ee uu siinayay. New York Times waxay sheegtay in gargaarku uu ka yar yahay, sidii uu ahaa bishii September, taas oo ka dhigan in Israel aysan fulin, wixii uu Maamulka Madaxweyne Joe Biden ka dalbaday.

Eedeymahan waxay imanayan maalin uun ka dib, markii Israel ay sheegtay inay furtay marin cusub oo bani’aadantinimo, si gargaarka loo gaarsiiyo dadka rayidka ah. Tel Aviv ayaa Talaadadii sheegtay in la furay kontoroolka Kissufim ee koonfurta Marinka Gaza, iyadoo la kordhinayo gargaarka gelaya Gaza.

Dhanka kale Wasiirka Arrimaha Dibadda Mareykanka, Antony Blinken ayaa sheegay in loo baahan yahay in si dhab ah loo joojiyo dagaalka Gaza, si kaalmada bani’aadantinimo loo wada gaarsiiyo buu yiri dadka oo dhan.

Blinken oo Arbacadii Warbaahinta kula hadlay Magaalada Brussels ee dalkaasi Belgium-ka ayaa sheegay in la gaaray waqtigii la soo afjari lahaa dagaalkan.

“Israel waxay ku guuleysatay ujeedooyinkii iyo hadafkii ay lahayd, waxayna si sax ah u go’aamisay in la hubiyo, sidii aysan mar dambe u dhicin wixii dhacay 7-dii October.” Ayuu yiri Blinken oo Ciidamada Israel ku booriyay inay dhaqangeliyaan xabad joojin buuxda.

“Waxaa la joogaa xilligii la soo afjari lahaa dagaalka daba dheeraaday ee Gaza.” Ayuu yiri Blinken oo intaasi ku daray in loo baahan yahay in xabad joojin la arko.

Dad badan ayaa qaba in Mareykanka uu si dhakhsi ah Israel uga joojin karo dembiyada ay gaysaneyso, balse uu u muuqdo mid aysan ka go’neyn in uu si dhab ah u cadaadiyo maamulkaasi.

Muddada uu socdo dagaalka Gaza, tirada dadka rayidka ah ee la dilay ayaa sii caga-cageynaysa 43,712 qof, 103,258 kalena ay dhaawacmeen.