Xabad joojinta Lubnaan iyo Israel oo halis ugu jirto inay burburto

“Warqadda waxa ku qoran ma ahan xaqiiqada. Waxa ugu muhiimsan waa waxa gudaha dhulka ka socda, mana ogolaan doono in heshiisku uu fashilmo. Waxaan si adag uga jawaabi doonnaa xadgudub kasta, mana u ogolaan doono Xisbullah inay u soo gudubto dhinaca koonfureed ee Webiga Litani. Sidoo kale ma ogolaan doono in Xisbullah ay dib u soo dhisto xarumaheedii militari ee xuduudda, isla-markaana ay mar kale khatar ku noqoto Israel.” Ayuu yiri Wasiirka.

Fallanqeeyeyaasha ayaa sheegaya in cadaadiska militari ee Israel uu Xisbullah ka hor istaagi karo inay banneyso meelaha la doonayo in ay ka baxdo, taasna ay caqabad ku noqoneyso inaanu heshiisku fulin.

Xisbullah waxay Israel ku eedeysay in ay jebineyso wixii lagu heshiiyay, isla-markaana ay meelaha qaarkood isku dayeyso in shacabka ay ka hor istaagto in guryahooda ay ku laabtaan.

Taliska Militariga Israel ayaa sheegay in ay ogaadeen in xubno la tuhunsan yahay ay halkaasi yimaadeen, isla-markaana ay qaadeen tallaabooyin ay dib ugu caabinayaan.