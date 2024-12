Xamaas iyo iska caabinta Falastiin oo taageerada Yemen ku tilmaamay mid dhab ah

Militariga Israel waxay Sabtidan sheegeen in gantaalka laga soo tuuray dalka Yemen uu si toos ah ugu soo dhacay Tel Aviv, iyadoona Adeegga Gurmadka Degdegga ee Magen David Adom uu sheegay in 16 qof laga daweeyay dhaawacyo fudud.

Militariga Israel ayaa xaqiijiyay in gantaalku uu ku soo dhacay Tel Aviv, ka dib markii lagu guuldareystay in la soo rido, laakiin ay baarayaan waxa keenay in gantaaladooda difaaca ay soo ridi waayaan gantaalkaasi.