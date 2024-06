Xamaas iyo Islamic Jihaad oo soo gudbiyay jawaabtii laga sugayay

Ilo wareedyo ayaa sheegaya in labada urur ay soo jeediyeen in wax ka bedel lagu sameeyo qaar ka mid ah qodobada hindisaha, oo ay ku jirto waqtiga kama dambeysta ah ee xabad joojinta joogtada ah iyo in Ciidamada Israel ay wejiga koowaadba isaga baxaan meelaha ay kaga sugan yihiin Marinka Gaza oo dhan.

You may also like