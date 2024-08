Xamaas iyo Israel oo loogu yeeray wada hadalo aan dib u dhac dambe jirin

Dhinacyada ayaa ku guuldareystay inay ku heshiiyaan qaabka loo dhaqangelinayo hindisaha xabad joojinta, ka dib markii Xamaas ay Israel ku eedeysay in heshiiska uu dhankeeda ka socon la’yahay, sababtu tahay in ay marba dalabaad cusub la imanayaan miiska wada hadalka.

