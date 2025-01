Xamaas iyo Israel oo ugu dambayn ku heshiiyay xabad joojin

Trump ayaa la fahamsan yahay in Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu uu khasab kaga dhigay in maamulkiisu uu aqbalo heshiiska xabad joojinta, ka dib muddo dheer oo Tel Aviv ay carqaladeynaysay wada hadalada xabad joojinta Gaza.

Raysal Wasaaraha oo shir jaraa’id ku qabtay Caasimadda Doha ayaa sheegay in heshiisku uu horseedi doono sii deynta maxaabiista labada dhinac iyo in gargaar bani’aadantinimo oo macno leh la gaarsiiyo dadka reer Gaza.

Raysal Wasaaraha ahna Wasiirka Arrimaha Dibadda Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ayaa sheegay in dhinacyadu ay ku heshiiyeen in xabad joojin laga sameeyo Marinka Gaza.

Dowladda Qatar ayaa goor dhow ku dhawaaqday in Israel iyo Xamaas ay gaareen heshiis xabad joojineed, ka dib dadaalo is daba joog ah oo labada dhinac laga dhex waday.