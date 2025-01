Xamaas iyo Israel oo wajahaya cadaadis xoog leh, si ay u gaaraan heshiiska xabad joojinta

Warbaahinta Mareykanka ayaa diblomaasiyiinta ka soo xigatay in uu kordhayo cadaadiska caalamiga ah ee Xamaas iyo Israel lagu saarayo in ay heshiis ka gaaraan wada-xaajoodkooda dadban.

Wafuudda Xamaas iyo Israel ee ku sugan Caasimadda Doha ayaa lagu adkeeyay in ay ka gudbaan, isla-markaana ay xaliyaan qodobada uu is mari-waaga ka taagan yahay, si loo dhameystiro heshiiska xabad joojinta.