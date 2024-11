Xamaas oo iska diiday soo jeedinta cusub ee xabad joojinta Gaza

Xamaas ayaa dalbaneysa in si dhameystiran loo soo afjaro dagaalka, in Ciidamada Israel ay ka wada baxaan Marinka Gaza oo dhan iyo inay iyagu soo qortaan magacyada maxaabiista ay doonayaan in loo soo sii daayo.

Xamaas ayaa horey u caddeysay in dadaalada caalamiga ah ee xabad joojinta Gaza iyo heshiiska maxaabiis is dhaafsiga ee iyaga iyo Israel aynaan shaqeyn doonin, haddii aan rabitaankooda la tixgelin.

Warbaahinta ayaa Saraakiisha Xamaas ka soo xigatay in loo soo jeediyay xabad joojin wax ka yar muddo bil ah, si ay u sii daayaan 101 Israeliyiin ah oo lagu haysto gudaha Gaza, iyagoo ku bedelanaya qaar ka mid ah maxaabiista Falastiiniyiinta ee ku xiran xabsiyada Israel iyo in la fasaxo gargaarka bani’aadantinimo ee Gaza.

“Fekerka ah in si KMG ah loo joojiyo dagaalka, hadhowna in dib loo bilaabo gardarrada waa wax aan horey u diidnay.” Ayuu yiri Taher Al Nunu.

Taher Al Nunu oo ka tirsan Saraakiisha Ururka Xamaas ayaa sheegay in ururku uu diiday soo jeedin kasta, oo ku aaddan in si ku-meel-gaar ah loo joojiyo dagaalka sanadka ka badan ka socdo Gaza.