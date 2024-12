Xamaas oo ka hadashay weerarka Isbitaalka Kamal Adwan iyo baaq ay u dirtay caalamka

Caddeymaha loo hayo in Israel ay xasuuq ka gaysatay Marinka Gaza ayaa waxaa xoojinaya baaritaanada madaxbannaan ee ay sameeyeen Hay’adaha Xuquuqul Insaanka. Human Rights Watch iyo Amnesty International ayaa Israel ku eedeeyay in dagaalka ay ka waddo Gaza uu baalmarsan yahay sharciga caalamiga ah ee bani’aadantinimada.

