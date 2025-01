Xamaas oo maanta sii deynaysa maxaabiis ay ku jiraan kuwo u dhashay Thailand

Dalalka dhexdhexaadiyeyaasha ayaa Xamaas ku cadaadiyay in gabadhaasi ay sii deyso, ka hor maalinta Jimcaha ah. Xamaas ayaana sheegtay in ay sii deyn doonto gabadhaasi iyo laba kale oo maxaabiista Israeliyiinta ah.

Israel ayaa Sabtidii ka carootay inaanay Arbel Yehoud ka mid noqonin saddex maxbuus oo xilligaasi ay Xamaas sii deysay. Israel ayaa dalbatay in si degdeg ah loo soo sii daayo gabadhaasi, haddii kalena ay u arki doonto in Xamaas ay heshiiska jebisay.