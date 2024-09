Xamaas oo madaxa isku gelisay Madaxda Israel iyo shacabkooda

Ururada Shaqaalaha Israel ayaa ku baaqay in Isniinta maanta ah shaqo joojin laga sameeyo dalka oo dhan, si xukuumadda loogu cadaadiyo in ay aqbasho heshiiska xabad joojinta.

Dibadbaxayaasha ayaa dalbaday in si degdeg ay xukuumadda u aqbasho heshiiska xabad joojinta iyo maxaabiis is dhaafsiga, si ay u suurtagasho in iyagoo nool la haysteyaasha ay dib ugu soo laabtaan guryahooda.

Dibadbaxayaasha oo ay qayb ka ahaayeen qoysaska, ehelada iyo saaxiibada la haysteyaasha ayaa si dhab ah u qaatay warka Xamaas, iyagoona sheegay in Xamaas aan looga baran wax been ah.

In ka badan 500,000 oo qof ayaa ka qayb qaatay mudaaharaadka looga soo horjeedo in halis la geliyo nolosha dadka weli lagu haysto gudaha Marinka Gaza.