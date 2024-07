Xamaas oo Netanyahu ku eedeysay inuu diidan yahay in wada hadalada la dhaqaajiyo

Ururka Xamaas ayaa Israel ku eedeeyay inaysan dooneyn, isla-markaana aanay daacad ka ahayn inay miro-dhalaan wada hadalada xabad joojinta iyo sii deynta maxaabiista.

Ururka ayaa war uu soo saaray ku sheegay in hindisaha Madaxweyne Joe Biden ee xabad joojinta dagaalka Gaza iyo is dhaafsiga maxaabiista ay ka socon la’yihiin dhanka Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu.

Warka ayaa lagu sheegay in Israel ay Axaddii miiska wada hadalka la timid qodobo aan ahayn kuwii bilowgii bishan ay ka doodayeen, sidii lagu socod siin lahaa.

Xamaas ayaa lala wadaagay ajandeyaasha Israel ku soo bandhigtay kulankii maalin ka hor ka dhacay Magaalada Rome ee Agaasimaha Hay’adda Sirdoonka Mareykanka ee CIA, William Burns uu la yeeshay dhiggiisa Israel, Masar iyo Raysal Wasaaraha Qatar.

Inkastoo Xamaas aysan kulankaasi ka qaybgelin ayaa waxaa haddana si maldahan ugu metelayay Agaasimaha Hay’adda Sirdoonka Masar, Abbas Kamel iyo Raysal Wasaaraha ahna Wasiirka Arrimaha Dibadda Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Masar iyo Qatar ayaa dhexdhexaadinaya wada hadalada labada dhinac oo Mareykanka uu riixayo, iyagoona Xamaas uga wakiil ah miiska wada hadalka iyo waxa ay ku gorgortameyso, bacdamaa ay Mareykanka iyo Israel u aqoonsan yihiin urur argagixiso, waana labada dal ee garwadeenka ka ah wada hadalada nabadda ee Xamaas iyo Israel, muddada ay colaaddan taagan tahay.

Xamaas ayaa Netanyahu ku dhalleeceysay in uu ka masuul yahay natiijo la’aanta uu ku soo dhammaaday kulankii ka qabsoomay dalka Talyaaniga ee la doonayay in lagu gaaro heshiis xabad joojineed iyo inay labada dhinac maxaabiista is weydaarsadaan.

Xamaas ayaa warka ay soo saartay ku sheegtay in Netanyahu uu shuruudo cusub ku soo daray hindisaha xabad joojinta ee Mareykanku uu taageerayo, tanina ay wiiqeyso in wada hadalada la dhaqaajiyo.

Xafiiska Netanyahu ayaase Xamaas ku eedeeyay inay iyadu tahay tan ku adkeysaneysa in is bedelo badan lagu sameeyo soo jeedintii asalka ahayd.

Agaasimaha Hay’adda Sirdoonka Israel ee Mossad, David Barnea iyo xubnihii kale ee Israel ku metelayay wada hadaladii Roma ayaa dib ugu laabtay Magaalada Tel Aviv.

Warbaahinta Israel ayaa ku warameysa in xubnaha qaar ee Israel ku metelaya wada hadalada ay diideen in ay ka qaybgalaan wada hadalo kale oo la naawilayo in la isugu yimaado dalka Qatar, iyagoo Netanyahu ku eedeynaya horu-socodka la’aanta hareysay wada hadalada.

Dhanka kale Wasiirka Arrimaha Dibadda Mareykanka, Antony Blinken ayaa sheegay inay Washington ka go’an tahay in la soo afjaro colaadda Gaza, waxay socoto buu yiri muddo aad u dheer.

“Waxaa naga go’an inaan soo afjarno colaadda Gaza. Waxay socotay muddo aad u dheer.” Ayuu yiri Blinken oo intaa raaciyay “Waxaa ku dhimanaya dad badan. Waxaan rabnaa inaan aragno Israeliyiinta, Falastiiniyiinta iyo dadka Lubnaan oo ka xoroobay khatarta colaadda iyo rabshadaha.”

Mareykanka ayaa Israel ku cadaadinaya in ay aqbasho in la soo geba-gabeeyo dagaalkan, si loo joojiyo ciqaab wadareedka ka dhanka ah shacabka aan hubeysneyn ee isugu jira dilka, gaajeysiinta iyo burburinta goobihii la deganaa & kaabeyaasha rayidka.

Aqalka Cad ee Mareykanka looga arrimiyo ayaa ka dheregsan in wada hadaladu ay caqabad ku yihiin Wasiirada xagjirka ah ee wax ka soo dhisay xukuumadda uu Netanyahu hoggaamiyo, kuwaa oo si joogto ah ugu hanjaba in ay dumin doonaan xukuumadda wadaagga ah, haddii uu Netanyahu aqbalo in la joojiyo dagaalka, iyadoo aan la burburin Xamaas.

Aqalka Cad ayaan la garaneyn, haddii uu wax tallaabo ahi ka qaadayo Wasiirka Amniga, Itamar Ben-Gvir iyo Wasiirka Maaliyadda, Bezalel Smotrich oo xitaa dhalleeceeyay baaqii Khamiistii ka soo yeeray Madaxweyne Kuxigeenka Mareykanka ahna Musharaxa Xisbiga Dimoqraadiga, Kamala Harris ee ahaa in la joogo waqtigii la soo afjari lahaa colaadda.