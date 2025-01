Xamaas oo shaacisay goorta la sii deyn doono qaybta labaad ee maxaabiista

Warbaahinta afka Maamulka Israel ku hadasha ee KAN ayaa ku warantay in afar maxbuus oo Israeliyiin ah lagu sii deyn doono, inta lagu guda jiro is dhaafsigan.

Xamaas ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in dhammaadka isbuuca ay wareejin doonto tirada maxaabiista la qorsheeyay in la sii daayo, inkasta oo aanay tiradooda sheegin.