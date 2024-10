Xamaas oo sheegtay in Israel ay hortaagan tahay wax kasta oo nolosha dadka rayidka ah

Waxa uu sheegay in Mareykanka uu qayb ka yahay xasuuqa ka dhanka ah dadka reer Gaza, isagoona dhalleeceeyay 30-ka cisho ee Mareykanka uu u qabtay Israel, kuna saabsan in ay sare ugu qaaddo helitaanka gargaarka bani’aadantinimo ee Gaza, ayna furto waddooyinka gargaarka, haddii kalena uu ka joojin doono qayb ka mid ah taageeradiisa militari.

