Xamaas oo sheegtay in Israel ay qorshe ka damacsan tahay waqooyiga Gaza

Khalil Al-Hayya oo ka tirsan Xafiiska Siyaasadda Xamaas ayaa sheegay in Israel ay waddo qorshe ay si guud ugu la wareegeyso qaybaha waqooyi ee Marinka Gaza, wuxuuna xusay in gumaadka ay halkaasi ciidamadeeda ka sameynayaan uu qayb ka yahay qorshaha ay ku qaadaneyso dhulkaasi.

Khalil Al-Hayya ayaa duqayntii habeen hore ka dhacday deegaanka Beit Lahiya ee waqooyiga Marinka Gaza ku tilmaamay bog cusub oo Naasiynimada ah.

Weerarkan ayay Israel ku beegsatay guryo ay deganayeen dad u badan qoysas, waxaana inta la xaqiijiyay ku dhimatay 87 qof, halka tobanaan kalena ay ku dhaawacmeen, sida ay xaqiijisay Wasaaradda Caafimaadka Gaza.

Khalil Al-Hayya ayaa sheegay in hawlgalka qorsheysan ee Militariga Israel uu yahay mid si guud Falastiiniyiinta looga rarayo halkaasi.

“Ciidamada Sahyuuniyadda ayaa fulinaya hawlgalkan oo janaraaladooda ay dejiyeen, iyada oo lagu barakacinayo shacabkayaga, si ay iyagu ula wareegaan.” Ayuu yiri Khalil Al-Hayya.

Waxa uu isweydiiyay, sida ay Israel ugu suurtageli karto in ay la wareegto waqooyiga Marinka Gaza, inta ay iska caabinta nool jirto iyo iyadoo aysan dadka reer Gaza dooneyn in dhulkooda la qaato.

“Dadkayaga ku sugan Marinka Qaza kama jawaabi doonaan qorshaha guud ee Sahyuuniyadda ee lagu barakacinayo.” Ayuu yiri Al-Hayya.

Sarkaalkan ayaa ugu baaqay bulshada Carabta iyo dhammaan ummadda Muslimiinta inay cilaaqaadka u jaraan Mareykanka iyo Israel, isla-markaana ay xiraan safaaradahooda.

“Waxaan xusuusinayaa qof walba mauuliyadda taariikheed ee ka saaran xasuuqii ay gaysteen gumeysigu.” Ayuu yiri Sarkaalka ka tirsan Ururka Xamaas ee Falastiin.

Militariga Israel oo bilowgii bishan ku soo laabtay waqooyiga Marinka Gaza ayaa halkaasi ka go’doomiyay Gaza inteeda kale.

Wararka ayaa sheegaya in Ciidamada Israel ay waqooyiga Marinka Gaza ka dhigeen aag u xiran militariga, iyagoona meelaha qaarkood kula dagaalamaya kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta.

Wararka ayaa intaasi ku daraya Ciidamada Israel in ay hadda si khasab ah ay dadka rayidka uga eryayaan guryahooda, ka dib in ka badan laba toddobaad oo qaarkood laga hortaagnaa in ay halkaasi ka baxaan, lana diidanaa in gargaarka la gaarsiiyo.

Dad la sheegay inay u dulqaadan waayeen xaaladda adag ee halkaasi ka jirta ayaa la dilay, iyagoo isku dayaya in ay baxsadaan.

Xarunta Xuquuqul Insaanka Falastiin ee fadhigeedu yahay Gaza ayaa ku warantay in Ciidamada Israel ay dadka rayidka ah ku cadaadinayaan in ay ka guuraan guryahooda iyo goobaha ay gabaadsanayaan, haddana aysan nabad gelineynin dadkaasi, isla-markaana ay qaarkood xarig kula kacayaan.

Kooxdu waxay sheegtay inay muddo ka digayeen qorshaha guud ee Israel ee go’doominta lagu geliyay waqooyiga Marinka Gaza, ciidamaduna ay fulinayeen qorshaha waxa ay ku sheegtay isir sifeynta.

“Qorshahan ayaa looga gol leeyahay in lagu faarujiyo waqooyiga Gaza, iyadoo lagu soo rogayo go’doomin adag oo lagu baabi’inayo, laguna gaajeysiinayo shacabka, si loogu riixu inay u baxaan dhanka koonfureed.” Ayay kooxdu ku sheegtay warsaxaafadeed.

Maamulka Israel ayaan ka hadlin eedeymahan loo jeediyay, balse militarigooda ayaa ku hanjabay inay sii wadi doonaan hawlgalkaasi.

Militariga Israel ayaa Sabtidii waraaqo ay ku daadiyeen Marinka Gaza ku sheegay in Xamaas aysan mar dambe maamuli doonin Gaza.