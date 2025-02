Xamaas oo sheegtay inaysan khuseyn hanjabaadda ka soo yeertay Netanyahu

Xamaas waxay ballanqaaday inay dib u bilaabi doonto sii deynta maxaabiista, marka la helo in Israel ay diyaar u tahay fulinta qodobada heshiiska, oo ay ugu horreyso in dadka reer Gaza aan laga hor istaagin inay si nabdoon ugu laabtaan guryahooda, lana fasaxo nooc kasta oo gargaar ah oo Gaza gelaya, sidii lagu heshiiyayba.

Maxaabiistan ayaa horey loo qorsheeyay in lagu sii daayo qaybta lixaad ee maxaabiis is dhaafsiga ee Xamaas iyo Israel, ha yeeshee Xamaas ayaa Isniintii sheegtay inay hakineyso sii deyntooda, ka dib markii ay Israel ku eedeysay inay ku xadgudbeyso heshiiska xabad joojinta.