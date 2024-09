Xasan Sheekh oo booqday Wasaaradda Gaashaandhigga, xilli ay kordheyso xiisadda Itoobiya

Xiisadda labada dal ayaa salka ku haysa khilaaf xoogan oo ka dhashay heshiiskii is afgaradka ahaa ee ay 1-dii bishii January gaareen Raysal Wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed iyo Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, kaas oo Itoobiya u ogolanayay in laga kireeyo 20km oo marin badeed ah.

You may also like