Xasan Sheekh oo mucaaradad kala kulmay Shariif Sheekh Axmed, Khayre & Cabdiraxmaan Cabdishakuur

“Waxaana xusuusinaynaa in uu dalku yahay federaal, Dowlad Goboleedkuna u xilsaaran yahay qabashada Doorashooyinka Heer Deegaan iyo Dowlad Goboleed, halka waajibka Dowladda Federaalkuna yahay qabashada Doorashooyinka Federaalka, waxaana sharci darro ah oo baalmarsan dastuurka dalka iyo kuwa Dowlad Goboleedyada in hal guddi doorasho uu qabto doorashooyinka saddexda heer ee Deegaan, Dowlad Goboleed iyo Federaalka.” Ayaa lagu yiri warsaxaafadeedkan oo ay ku saxiixnaayeen Shariif Sheekh Axmed, Xasan Cali Khayre iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.

Waxaa ayaan-darro ah in Madaxweynihii loo doortay ilaalinta dastuurka iyo dhawrista sharciyadda siyaasadeed uu doonayo muddo kordhin iyo in uu jideeyo in sharciyad la’aan la iska joogo xukunka, isaga oo og, waaya-aragna u ah qalalaasaha amni iyo xasillooni darrida siyaasadeed ee uu muddo kororsiga leeyahay.”

Warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay “Waxaan si adag u diidannahay muddo kordhinta uu Madaxweynuhu ku khasbayo Madaxda Dowlad Goboleedyada ee muddo xileedkoodu dhammaaday, taas oo uu kaga bedelanayo in ay muddo kordhin u sameeyaan, xilliga ay xilhayntiisu dhammaato 15-ka May, 2026.