Xiisad ka dhalatay xil dhaxaltooyo oo ka taagan Magaalada Garbahaarey

Faarax Aadan Salaad oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay inaad ay u sarreyso is qabqabsiga beeleed ee ka jirta magaalada, ayna ka baqdin qabaan in xiisadda ay isu bedesho gacan ka hadal.

Dhanka kale Wariyeyaasha ayaa soo sheegaya in maamulka degmada uu hareeyay is qabqabsi, isla-markaana aanu hadda shaqayneyn xafiiska degmada.

Waxa uu sheegay inaysan qaadan doonin in kursigooda lagu masxaleeyo beel kale, oo sida uu sheegay wax ka tirsaneysa amaba ay is hayaan Dowlad Goboleedka Jubbaland.

Beesha Xasan Gaashireedle ayaa adag uga dhiidhisay xil ka qaadista lagu sameeyay Aadan Siraad Maxamuud, Gudoomiye Kuxigeenkii Amniga ee Degmada Garbahaarey. Xilkaas oo beesha ay sheegtay in ay dhaxaltooyo u lahayd, isla-markaana aysan aqbali karin in cid kale la siiyo.

Wararka ka imanaya Magaalada Garbahaarey ee Xarunta Gobolka Gedo ayaa sheegaya in ay ka taagan tahay xiisad ka dhalatay is bedel ay Jubbaland ku sameysay xubno ka mid ah masuuliyiinta degmada.