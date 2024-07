Xiisad ka taagan Degmada Luuq, ka dib dilka dhowr qof

Si kastaba ha-ahaatee xaalad baqdin ah ayaa caawa ka jirta Degmada Luuq, dadkuna waxay ka baqdin qabaan in isku dhacu uu ballaarto, inkastoo Aadan Rufle uu sheegayo in maamulka iyo laamaha ammaanka ay isku dayayaan in ay xaaladda dejiyaan.

