Xisbullah iyo Israel oo qarka u saaran dagaal toos ah

Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalkaasi ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in haddii uu dagaal dhaco, aysan Safaaradda Holland ee Lubnaan damaanad qaadi karin in dhammaan muwaadiniinta ay si nabad ah uga soo daadgureeyaan dalkaasi. Wasaaradda ayaa muwaadiniinta reer Holland ku adkeysay in hadda ay isaga baxaan dalkaasi.

Afhayeenka Amniga Qaranka ee Aqalka Cad, John Kirby oo geba-gabadii kulankaasi Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Mareykanka uu doonayo in xiisadda loo maro waddada diblomaasiyadda.