Xisbullah oo argagax ka abuurtay Magaalada Haifa

Warbaahinta ayaa sheegeysa in gantaaladan ay argagax xoog leh ka abuureen magaalada, dadkuna ay dareemayaan in xaaladdu ay faraha ka sii baxeyso.

Warbaahinta Israel ayaa ku warameysa in dhawaqa seeriga digniinaha ay is qabsadeen qaybo badan oo ka mid ah waqooyiga Israel, oo ay ku jiraan Haifa iyo Acre.