Xisbullah oo bilowday inay gantaalo cusub u adeegsato weeraradeeda Israel

Dhanka kale Taliska Militariga Israel ayaa sheegay in Sabtidii illaa 90 gantaal ay Xisbullah ku soo weerartay deegaanada waqooyiga Israel, ka dib markii in ka badan 400 oo gantaal ay ku garaaceen sida ay sheegeen bartilmaameedyo ku yaala dalka Lubnaan.

Warbaahinta gobolka ayaa ku warameysa in nidaamka difaaca hawada Israel ee Iron Dome uu ku guuldareystay in uu ka wada hortago gantaaladaasi.

Xisbullah ayaa sheegtay in weerarka loo adeegsaday gantaalo cusub, isla-markaana ay markii ugu horreysay noqonayso in gantaaladaasi lagu garaaco hadafyada militari ee gudaha Israel