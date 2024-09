Xisbullah oo Israel ugu hanjabtay dagaal aan waxba la isku reeban

Taliska Militariga Israel ayaa mar sii horreysay ku hanjabay in ay aag nabdoon ka sameynayaan gudaha xuduudda Lubnaan, si ay u suurtagasho in Israeliyiinta waqooyiga dib loogu soo celiyo guryahooda.

Warbaahinta Israel ayaa tebineysa in Xisbullah ay Axaddii dhowr jeer bartilmaameedsatay saldhiggan, tanina ay ka dhigan tahay in uu fiday dagaalka labada dhinac.

Dhanka kale bayaan ka soo baxay Xisbullah ayaa lagu sheegay in si kasta oo Israel ay weeraradeeda ugu soo fidiso gudaha dalka Lubnaan in le’eg ay iyana u garaaci doonaan gudaha Israel.

Sarkaalka labaad ee ugu sarreya Ururka Xisbullah ayaa wacad ku maray in Israel aysan u suurtageli doonin in Israeliyiinta ay dib ugu soo celiso deegaanadii ay ka barakaceen ee waqooyiga Israel, inta uu socdo buu yiri dagaalka Gaza.