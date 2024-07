Xisbullah oo sheegtay in weerarka Israel ee Yemen uu weji kale u yeelay dagaalka gobolka

TV-ga Al Masirah ayaa tebiyay in ay jiraan dad ku dhintay iyo kuwa kale oo ku dhaawacmay duqayn is xigxigtay ee ay Israel ka gaysatay Magaalada Hudaydah, inkastoo aan illaa iyo hadda la garaneyn khasaaraha dhabta ah ee duqaymuhu gaysteen.

Telefishinka afka Xuuthiyiinta ku hadla ee Al Masirah ayaa sheegay in weerarada xagga cirka ee Israel lagu bartilmaameedsaday xarunta korontada iyo haamaha shidaalka ee Dekedda Hudaydah, ayna sababtay in korontada ay ka go’do magaaladaasi oo dhan.