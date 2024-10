Xisbullah oo weerar uu dhiig badani ku daatay ka gaysatay Xerada Binyamina

Xisbullah ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in weerarka ay u adeegsatay raxan drones-ka is qarxiya ah.

Adeegga Gurmadka Degdegga Israel ee Magen David Adom ayaa sheegay in ay goobta ka daadgureeyeen dhaawacyada in ka badan 60 askari.

Ugu yaraan afar askari ayaa ku dhimatay, in ka badan lixdan kalena way ku dhaawacantay, ka dib markii Xisbullah ay xalay weerar drone ku qaadday saldhig lagu tababaro Ciidamada Israel oo ku yaala koonfurta Magaalada Haifa.