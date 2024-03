Xoghaye Guterres oo cambaareeyay dhacdadii Gaza

“Xoghayaha Guud wuxuu cambaareynaya dhacdadii ka dhacday Gaza ee lagu soo waramayo in lagu dilay in ka badan boqol qof, iyagoo raadinaya gargaar naf badbaadin ah. Dadka rayidka ah ee quusta ku ah Gaza waxay u baahan yihiin gargaar degdeg ah, oo ay ku jiraan kuwa ku go’doonsan dhanka waqooyi, halkaasoo Qaramada Midoobey aysan awoodin inay gargaar gaarsiiso.” Ayuu Stephane Dujarric, Afhayeenka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey.

