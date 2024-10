Xoghaye Guterres oo cambaareeyay xasuuqa Israel ka waddo waqooyiga Gaza

Taliska Militariga Israel ayaa sheegay in ciidamadoodu ay ka hortagayaan in Xoogaga Xamaas ay dib isugu soo uruursadaan waqooyiga Marinka Gaza.

Farhan Haq ayaa yiri “Maatida waa in si walba loo xaqdhawro, naftoodana la ilaaliyo. Xoghayaha Guud wuxuu ka digay xaaladda sii xumaaneysa ee halista gelinaysa shacabka waqooyiga Gaza, ee sababeysa barakaca baahsan iyo in ay meesha ka baxaan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha.”

Militariga Israel ayaa lagu dhalleeceeyay in ay si khasab ah ku barakacinayaan dadka rayidka ah, ayna dilayaan, isla-markaana ay ka hortaagan yihiin in gargaarka bani’aadantinimo la gaarsiiyo.