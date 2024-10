Xoghaye Guterres oo farriin u diray Israel iyo cawaaqibka ay la kulmi karto

Guterres iyo kooxdiisa ayaa la sheegaya in hadda ay ka dhur-sugayaan jawaabta Israel, ka hor inta aysan qaadin tallaabooyin ay dunida kaga dalbanayaan in lagu ciqaabo maamulkaasi, iyadoo laga jawaabayo halista ay gelinayaan nolosha 2.3 milyan oo qof oo ku nool Marinka Gaza.

Wararka ayaa sheegaya in Xoghaye Guterres iyo xafiiskiisuba ay u ololeyn karaan in Israel laga joojiyo xubinimadeedii Qaramada Midoobey, illaa iyo inta ay u hoggaansameyso shuruucda caalamiga ah.

Xoghaye Guterres ayaa xusay in sharcigu uu uga sii darayo masiibada bani’aadantinimada ee muddada dheer ka jirta Marinka Gaza, kana dhalatay go’doominta daran ee Israel iyo is hortaaga ay ku hayso kaalmada bani’aadantinimo