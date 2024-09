Xoghaye Guterres oo ka hadlay khatarta weyn ee ka jirta Bariga Dhexe

António Guterres, Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey ayaa Beesha Caalamka ugu baaqay in loo istaago, sidii loo dejin lahaa xiisadda cirka isku sii shareertay ee u dhaxeysa Israel iyo Xisbullah.

Xoghayaha oo shir jaraa’id ku qabtay Magaalada New York ee Xarunta Qaramada Midoobey ayaa sheegay in loo baahan yahay in la soo afjaro colaadda Bariga Dhexe.

Xoghayaha ayaa sheegay inuu aad uga naxay, markii uu maqlay in qalab isgaarsiineed oo aad u badan ay labadii maalmood ee la soo dhaafay ku qarxeen dalka Lubnaan iyo qaybo ka mid ah dalka ay deriska yihiin ee Suuriya.

Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey ayaa ku baaqay in Beesha Caalamka ay xil iska saarto ilaalinta nolosha dadka rayidka ah, isla-markaana ay heshiis ka gaarto, sidii loo ilaalin lahaa nolosha rayidka ee goobaha colaadaha.

Waxa uu sheegay inaanan loo baahnayn in aaladaha rayidka loo adeegsado sida hub oo kale, haddii kalena ay khatar weyn horseedi doonto, ka dib mowjado qaraxyo ah oo dad badani ay ku dhinteen oo ka dhacay dalkaasi Lubnaan.

Sarkaalka ugu sarreya Qaramada Midoobey ayaa walaac ka muujiyay weerarada cusub ee lagu bartilmaameedsanayo qalabka isgaarsiinta ee ka bilowday Lubnaan.

“Waxaan u malaynaya inay aad muhiim u tahay in si wax ku ool ah loo xakameeyo walxaha rayidka, oo aan hub ahaan loo adeegsadan waxyaabaha ay rayidku isticmaalaan, taasina waa inay noqotaa sharci meel kasta oo adduunka ah, dowladuhuna waa in ay awoodaan inay fuliyaan.” Ayuu yiri Xoghayuhu.

Xoghayaha oo sii hadlayay ayaa yiri “Isku xirka waxa ka dhacaya Lubnaan iyo Gaza waxay noqdeen wax iska caadi ah, illaa bilowgii dagaalka. Xisbullah waxay si cad u sheegtay inay howlahooda u bilaabeen, sababtoo ah waxa ka dhacaya Gaza, oo ay joojin doonaan oo keliya marka ay xabad joojin ka dhaqangasho Marinka Gaza.”

Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey ayaa garowsan in xakameynta colaada gobolka ay muhiim u tahay xabad joojin laga sameeyo Marinka Gaza, balse ay taasi ka soo horjeeddo Israel.

Mr. Guterres ayaa dunida ku booriyay in laga shaqeeyo, sidii looga hortagi lahaa in colaadda Gaza ay ku baahdo gobolka intiisa kale, si looga fogaado isku dhac ballaaran, xilligan oo Xisbullah ay ku hanjabeyso inay ka aargudan doonto weeraradii ay Israel ku qaadday qalabka isgaarsiinta ay adeegsaneysay iyo agabyada kale ee laga isticmaalo dalkaasi ee keentay dhimashada iyo dhaawaca faraha badan.

Guterres ayaa ka digay in ay jirto khatar aad u weyn, oo ah in ay ka sii dari karto xaaladihii ugu dambeeyay ee ka soo kordhay dalka Lubnaan, wax walbana waa in la sameeyaa buu yiri si looga fogaado in ay xaaladda sii xumaato.

Hadalka Guterres ayaa imanaya, iyadoo Israel ay dhaqdhaqaaq militari ka bilowday xuduudda ay la wadaagto Lubnaan, lagana cabsi qabo dagaal buuxa oo dhex mara ciidamadeeda iyo Xoogaga Xisbullah.