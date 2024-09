Xoogaga Ciraaq oo weerar khasaare dhaliyay ka gaystay Dekedda Eilat

Wargeyska Yedioth Ahronoth ayaa qoray in diyaaradda labaad ay ku qaraxday Dekedda Eilat, ka dib markii nidaamka difaaca hawada ee Israel uu ku guuldareystay inuu ka hortago. Wargeyska ayaa ku waramay in laba qof oo Israeliyiin ah ay ku dhaawacmeen weerarka.

Afhayeenka Ciidamada Israel, Daniel Hagari ayaa xaqiijiyay in laba ka mid ah drones-ka is qarxiya lagu soo weeraray magaalada, isagoona sheegay in mid ka mid ah la qabtay, kan labaadna uu ku dhacay Dekedda Eilat.