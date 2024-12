Xoogaga Guutada Gumac oo la geeyay deegaanka Raaskambooni

Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay in ciidamada laga keenayo furimaha dagaalka ee lagu soo daabulayo deegaan aanu wax dhib ah ka jirin ay ujeedada laga leeyahay tahay in la isku laayo sida uu yiri wiilal Soomaaliyeed.

Axmed Madoobe oo Jimcihii ka hadlayay Masjidka Madaxtooyada ee Magaalada Kismaayo ayaa ciidamada ku sugan Raaskambooni u qabtay in 15 maalmood ay halkaasi uga baxaan. Raysal Wasaare Barre ayaa Talaadadii ka digay in maamulka uu iska horkeeno labada ciidan.

Warbaahinta ayaa fahamsan in dowladdu ay gacan adag ku qabaneyso amniga deegaankan, sababtu tahay tuhun ay ka qabto in Jubbaland ay diyaarineyso weerar ay ciidamadeeda ku qaadaan ciidamada halkaasi fariisimaha sameystay, iyadoo Ilaalo Qarana loo geeyay inay xoojiyaan amniga deegaanka, waxaana xusid mudan in halkaasi ay ku sii jeedaan wafdi ka socda Dowladda Federaalka.

Taliyaha Guutada 18aad ee Kumaandooska Gorgor, G/dhexe Xasan Aadan Maxamed (Xasan Ciraaqi) oo Ciidanka Ilaalo Qaran ku soo dhaweeyay Raaskambooni ayaa sheegay in halkaasi loo keenay inay gutaan waajibaadkooda qaran, isaga oo xusay in aysan jirin meel ka mid ah dalka oo ciidamada ka reeban inay ka hawlgalaan.