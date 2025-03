Xoogaga Haramcad oo loo daabulay furimaha Gobolka Shabellaha Dhexe

Shabaabka ayaa Axaddii jihooyin kala duwan ka weeraray deegaankaasi oo ka mid ah goobaha laga ilaaliyo amniga Magaalada Jowhar. Ciidanka Xoogga Dalka ayaa dagaal culus la galay Shabaabkii weerarka soo qaaday, inkastoo maleeshiyadaasi ay u suurtagashay in ay qabsadaan qaybo ka mid ah deegaankaasi. Maleeshiyada ayaa lagu khasbay in ay dib uga gurato, ka dib markii xagga hawada laga garaacay, iyagoona aan ka fogeyn deegaankaasi.

