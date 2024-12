Xoogaga ka dagaalamaya Suuriya oo kala jaraya Magaalooyinka Dimishiq iyo Hama

Warbaahinta Ruushka ee RIA ayaa shaacisay in Madaxweyne Vladimir Putin uu ku booriyay isbahaysiga in la joojiyo weerarada ka imanaya kooxaha argagixisada.

Iran waxay sheegtay inay ciidamo u diri doonto dalkaasi, haddii ay dowladdu soo weydiisato. Wasiirka Arrimaha Dibadda Iran, Abbas Araghchi ayaa tibaaxay in Tehran ay ka go’an tahay in la difaaco dowladda dalkaasi.

Tehran iyo Moscow oo garowsan in gulufka militari ee fallaagada uu dhibaato ku yahay jiritaanka dowladda dalkaasi ayaa ka wada shaqeynaya, sidii loo samatabixin lahaa. Labaduba ma doonayaan in meesha laga saaro nidaamka ka arrimiya dalkaasi.

SOHR ayaa sheegeysa in Ciidamada Dowladda iyo maleeshiyada ay xulafada yihiin ay qaadayaan weeraro ay isku dayayaan in ay dib ugu qabsadaan dhulka looga qabsaday dagaalkan.