Xoogaga RSF ee Suudaan oo aqbalay wada hadalada lagu qabanayo Switzerland

Xoogaga Gurmadka Degdegga ee RSF ee dagaalka kula jira Ciidamada Suudaan ayaa sheegay in ay ka qaybgeli doonaan dhexdhexaadinta caalamiga ah ee lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda dalkaasi.

Hoggaamiyaha Xoogaga RSF, General Mohamed Hamdan Dagalo ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan wada hadalada uu garwadeenka ka yahay Mareykanka.

Mareykanka ayaa dhawaan ku dhawaaqay xabad joojinta xalka loogu raadinayo colaadda Suudaan, oo bisha soo socota ee August lagu qabanayo dalka Switzerland.

Hoggaamiyaha RSF ayaa sheegay in garabkooda ay ka qaybgelayaan wada hadaladan uu riixayo Mareykanka, ka dib markii Washington ay martiqaad u dirtay dhinacyada isku haya Suudaan.

General Dagalo ayaa Arbacadan xaqiijiyay inay Talaadadii heleen martiqaadka Mareykanka, isla-markaana ay 14-ka August iska xaadarin doonaan wada hadalada ka furmaya Switzerland.

Mareykanka ayaa waxaa wada hadalada ku wehlin doona Sacuudiga, iyadoona ay goobjoog ka noqonayaan Ururka Midowga Afrika, Masar, Emirate-ka Carabta iyo Qaramada Midoobey.

Antony Blinken, Wasiirka Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa sheegay in wada hadalada Switzerland looga gol leeyahay in lagu joojiyo isku dhacyada hubeysan ee dalka Suudaan oo dhan, in gargaarka bani’aadantinimo la gaarsiiyo dhammaanba kuwa u baahan iyo in la xaqiijiyo hirgelinta wax kastoo lagu heshiiyo.

“Mareykanka waxaa ka go’an inuu la shaqeeyo la hawlgalayaasha, si loo soo afjaro dagaalkan ba’an.” Ayuu yiri Blinken.

Qaramada Midoobey ayaa shalay soo saartay warbixin ay ku sheegeyso in ku dhawaad ​​26 milyan oo qof oo ku nool Suudaan aysan helin cunto ku filan, colaadda awgeed.

Sidoo kale ku dhawaad 10 milyan oo qof ayaa lagu khasbay in ay guryahooda ka barakacaan, taasoo dhalisay in laga digo macluul ka dilaacda dalkaasi.

Dagaalkan oo 15-kii bishii April ee sanadkii 2023 ka qarxay Caaasimadda Khartoum ayaa si degdeg ah ugu fiday dalka intiisa kale, waana mid u dhaxeeyo Hoggaamiyaha Golaha Talada ee Suudaan, General Abdel Fattah Al Burhan iyo kuxigeenkiisii hore General Mohamed Hamdan Dagalo, kuwaa oo ku dagaalama awoodda dalka.

Dagaalka xooggiisa ayaa billihii ugu dambeeyay u wareegay Magaalada El Fasher ee Gobolka Galbeedka Suudaan ee Darfur.

Dagaalka u dhaxeeya labada nin ee ugu awoodda badan ciidamada dalkaasi ayaa waxaa ku dhintay dhowr iyo toban kun oo qof, halka tobanaan kun oo kalena ay ku dhaawacmeen.

Inkastoo Beesha Caalamka lagu dhalleeceeyay inay ka gaabisay wax ka qabashada colaadda Suudaan, haddana dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay waxaa aad u xoogeysanayay dadaalada la xiriira, sidii loo soo afjari lahaa dagaalka sokeeye ee Suudaan.