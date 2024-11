Xoogaga UNIFIL oo kormeer ku sameynaya xabad joojinta Lubnaan

Ciidanka Nabad Ilaalinta Qaramada Midoobey ee Hawlgalka UNIFIL ee ka hawlgalka dalka Lubnaan ayaa bilaabay inay xaqiijiyaan in xabad joojinta ay sidii la rabay uga shaqeynayso dalkaasi.

Ciidamada Qaramada Midoobey ayaa gelinkii dambe ee Khamiistii, iyagoo wata gawaaridooda kormeerka ka bilaabay deegaanka koonfurta Lubnaan ku yaala ee Chehabiyeh oo hoostaga Magaalada Tyre. Chehabiyeh ayaa waxaa ka muuqanaya burbur baahsan oo ka soo gaaray duqaymihii ay Israel ku ballaarisay dalkaasi, laga bilaabo 23-kii bishii September, socdayna illaa 26-kii bishan November.

Ciidamada Qaramada Midoobey ayaa hubinayay in Xoogaga Xisbullah ee Chehabiyeh ka ag dhow ay si toos ah u dhaqangelinayaan heshiiska xabad joojinta iyo in kale, iyagoona soo arkay in xaaladda deegaankaasi ay degan tahay.

Ciidamadu waxay si joogta ah kormeer ugu samayn doonaan deegaanada xadka koonfureed ee Lubnaan, si ay uga soo warbixiyaan qaabka ay xabad joojintu u shaqeynayso.

Taliska Hawlgalka UNIFIL ayaa xaaladaha ay ciidamadoodu la kulmaan la wadaagi doona Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey. Warbixinadooda oo ku saleysnaan doono kuwo la hubiyay oo dhexdhexaad ah ayay uga warami doonaan xaaladda dhabta ah ee goobta ka jirta iyo haddii ay cid gaar ahi u aqoonsadaan inay carqaladeynayso heshiiska xabad joojinta ee Israel iyo Lubnaan.

Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey, António Guterres ayaa mar sii horreysay sheegay in Xoogaga UNIFIL ay diyaar u yihiin xaqiijinta heshiiska xabad joojinta. Guterres ayaa Xisbullah iyo Israel ku booriyay inay ixtiraamaan xabad joojinta.

Xoogaga UNIFIL oo haysta taageerada Golaha Ammaanka ayaa bilaabay hawlgaladooda roondada, ka dib markii Khamiistii ay soo baxeen warar sheegaya in Ciidamada Israel ay bartilmaameedsadeen dad shacab ah oo dib ugu soo laabanayay guryahooda aagga xuduudda.

Militariga Israel ayaa sheegay in ay qaadeen tallaabooyin ay uga hortagayeen xubno la tuhunsan yahay, oo ay ogaadeen inay halkaasi yimaadeen.

Militariga Israel waxay kaloo sheegeen in mid ka mid ah diyaaradahooda dagaalka ay gantaal ku dhufatay goob lagu kaydiyo gantaalaha Xisbullah, waxayna sheegeen in ficiladoodaasi aysan ka dhigneyn in la jebiyay xabad joojinta.

Xisbullah ayaa sheegtay in Tel Aviv ay jebineyso heshiiska, isla-markaana ay meelaha qaarkood isku dayeyso in shacabka ay ka hor istaagto inay guryahooda ku noqdaan.

Xisbullah ayaan illaa iyo hadda qaadin wax falcelin ah oo la arki karo, balse macnaheedu ma ahan in mar walba ay gacmaha is dul saaraneyso.

Khubarada ayaa sheegay in haddii mid ka mid ah dhinacyada uu joogteeyo ficiladiisa ay soo dedejin karto in dagaalku uu dib u qarxo.

Xabad joojinta lixdanka maalmood lagu bilaabay inay bilow u noqoto xabad joojin waarta, isla-markaana uu Mareykanku ka soo shaqeeyay ayaa waxaa taageeray Midowga Yurub iyo Qaramada Midoobey.

Xabad joojintan oo lagu sheegay mid nugul ayaa mar kasta halis ugu jirto inay burburto.

Haddii xabad joojintu ay guuldareysato, macnaheedu waxaa weeye in dhinacyadu ay wajihi doonaan dagaal kale oo la isku riiqmo.