Xoogaga Xamaas oo loo sheegay inay dili karaan la haysteyaasha, haddii la soo hujuumo

Netanyahu ayaa warkiisii xalay ku sheegay in ay ku khasban yihiin in dagaalkan la sii wado, maadaama uu ku xiran yahay sida uu yiri masiirka Israel.

“Netanyahu wuxuu ku adkeystay in maxaabiista lagu soo sii daayo cadaadis militari, halkii laga xoojin lahaa heshiiska. Waxaan u sheegaynaa in tani ay keeni doonto in maxaabiista ay u laabtaan qoysaskooda, iyada oo naxash lagu sido meydadkooda.” Ayuu yiri Abu Ubaida.

Abu Ubaida ayaa xalay war uu soo saaray ku sheegay in xoogagooda ay amar u haystaan inay ka takhalusaan la haysteyaasha, haddii ay dareemaan in lagu soo wajahan yahay.

Afhayeenka Garabka Militariga Xamaas ee Al Qassam, Abu Ubaida ayaa sheegay ka dib weerarkii Israel ay 8-dii bishii June ku furatay afar ka mid ah la haysteyaasha Israeliyiinta in iska caabinta amar lagu siiyay inay dilaan la haysteyaasha, haddii ay dhacdo in dhankooda loo soo dhawaado amaba la soo hujuumo.