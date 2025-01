Xoogaga Xamaas oo shacabka ku soo dhaweeyay waqooyiga Gaza

Falastiiniyiinta ku nool Marinka Gaza ayaa dagaalkan ku waayay in ka badan 47 kun oo qof iyo dhaawaca in ka badan 111 kun oo kale. Muddadii uu dagaalku socday Falastiiniyiinta ayaa huray guryahooda, isbitaalada iyo dhammaan kaabeyaasha dhaqaalaha oo si xun loo burburiyay.

Xamaas ayaa war ay soo saartay ku sheegtay shacabka bilaabay inay maanta dib ugu soo laabtaan xaafadaha waqooyi ee sida khasabka ah looga barakaciyay ay caddeynayso in uu fashilmay qorshihii cadowga ee uu ku doonayay in xoog uu ku qaato dhulkaasi.