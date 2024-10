Xoogaga Xisbullah oo hadaf ka dhiganaya Haifa iyo barakac ka socda

Khamiistii, Madaxweyne Biden ayaa sheegay in dilka Sinwar uu abuurayo fursad ay dhici karto in xabad joojin laga sameeyo Gaza, balse Netanyahu ayaa ku gacan seyray, sheegayna inaanan la gaarin dhammaadka dagaalka.

Madaxweynaha Mareykanka, Joe biden ayaa Jimcihii sheegay in ay suurtagal tahay in xabad joojin laga sameeyo colaadda Israel iyo Lubnaan, balse ay ku adkaan doonto in laga hirgeliyo Gaza, sababtu tahay Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu oo ku adkeysanaya inaanu weli dhammaan dagaalka ay kula jiraan Ururka Xamaas, ka dib dilkii Yahya Sinwar.