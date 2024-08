Xoogaga Xisbullah oo weeraro xiriir ah ku qaaday waqooyiga Israel

Ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa Talaadadan weeraro xiriir ah ku qaaday goobo ku yaala waqooyiga Israel.

Wararka ayaa sheegaya in Xoogaga Xisbullah ay diyaarado drones ah iyo gantaalo ku weerareen waqooyiga Israel, waxayna sheegeen inay beegsadeen deegaano dhowr ah.

Bayaan ka soo baxay Xisbullah ayaa lagu sheegay in ciidamadooda ay garaaceen xero militari, oo ku taala inta u dhaxeyso Magaalooyinka Acre iyo Nahariya (Nahariyya).

Xisbullah ayaa waxay sheegtay in weeraradan aysan jawaab u ahayn dilkii ay Israel 30-kii bishii ina dhaaftay ee July u gaysatay Fu’ad Shukur, oo ahaa Abaanduulihii Garabka Militariga Xisbullah.

Sarkaalkan ayaa lagu dilay hawlgal xagga cirka ah oo diyaaradaha Israel ay ka fuliyeen duleedka Magaalada Beirut.

Xisbullah ayaa bayaankeeda ku sheegtay in weeraradan ay kaga jawaabayeen weerarada ay Israel ku xasuuqeyso shacabka Falastiiniyiinta ee ku nool Marinka Gaza.

Warbaahinta gobolka ayaa sheegeysa in weerarada Xisbullah ay saameeyeen nawaaxiga Magaalada Acre, taas oo muujineysa in ururku uu awood u leedahay inay si qoto dheer u garaacaan gudaha Israel. Warbaahinta Israel ayaa ku warantay in lix qof oo shacab ah ay ku dhaawacmeen duqaymahan ugu dambeeyay ee Xisbullah.

Dhanka kale Taliska Militariga Israel ayaa qiray in dad rayid ah ay ku dhaawacmeen duqaynta ka dhacday Magaalada Nahariya, iyagoona qaaday duqaymo ay kaga aargudanayaan.

Ciidanka Cirka Israel ayaa weerar ku qaaday dhisme ku yaala deegaanka Mayfadoun ee koonfurta dalka Lubnaan, isla-markaana ay ku dileen shan qof.

Wasaaradda Caafimaadka Lubnaan ayaa sheegtay in weerar ay cadowga ka fuliyeen guri ku yaala Mayfadoun oo u dhow magaalada koonfureed ee Nabatiyeh ay ku dileen shan qof, halka weerar kale oo ay ka gaysteen deegaanka Odaisseh uu ku dhintay hal qof.

Taliska Militariga Israel ayaa sheegay in Ciidanka Cirka ay duqeeyeen qaab dhismeed militari oo Xisbullah, kuna yaala aagga Nabatiyeh, kaas oo loo adeegsan jiray sida ay sheegeen goob laga soo weeraro Israel.

Wargeyska The Times of Israel ayaa goor dambe qoray in ay 19 qof ku dhaawacmeen weerar drone oo Xisbullah ka gaysatay duleedka Magaalada Nahariya, mid ka mid ahna ay xaaladdiisu liidato.

Gobolka Bariga Dhexe ayaa waxaa ka jirta walaac ay dad badani ka muujinayaan in isku dhac ballaaran uu gobolku ka qarxo.