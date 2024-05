Xoogaga Xuuthiyiinta oo Badweynta Hindiya ku weeraray markab laga leeyahay Israel

Mareykanka iyo Ingiriiska ayuu ujeedkoodu ahaa in ay ka hortaggaan weerarada Xuuthiyiinta, inkastoo aysan illaa hadda ku guuleysan in ay joojiyaan weeraradooda, balse ay uga sii darayn uun xaaladda.

“Ciidamada Yemen waxay fuliyeen saddex weerar, oo ay ku qaadeen laba markab oo laga leeyahay Mareykanka iyo mid ay leedahay Sahyuuniyadda.” Ayuu yiri Afhayeenka oo intaasi ku daray in weerarada loo adeegsaday gantaalo iyo diyaaradaha drones-ka ee is qarxiya.