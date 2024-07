Xoogaga Xuuthiyiinta oo sii wada weeraradooda maraakiibta ganacsiga

UKMTO ayaa qoraal ku sheegtay in markab ganacsi oo marayay meel 97 nautical miles waqooyi galbeed ka xigta Magaalada hudaydah uu la kulmay weerar, uuna jiro khasaare soo gaaray markabkaasi, balse ay badqabaan shaqaalihii la socday, markabkana uu awooday in safarkiisa uu sii wato.

