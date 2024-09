Xukuumadda Netanyahu oo ka tanaasuli la’ Philadelphi Corridor

Tallaabadan ayaa ka tarjumeysa, sida Dowladda Masar ay uga xun tahay eedeymaha aan caddeynta loo hayn Netanyahu ee sheegaya inay ku guuldareysatay in ay ka hortagto in Xamaas ay hubka sharci darrada ah ka hesho dhinaca Gacanka Siinaay.

Xamaas waxay wacad ku martay inaysan qaadan doonin wax heshiis ah, illaa iyo inta Israel ay ka aqbaleyso in ciidamadeeda ay ku celineyso barrihii ay ku sugnaayeen, ka hor dagaalka. Washington ayaa mar sii horreysay ka hortimid in Israel ay muddo dheer sii maamusho goobtaasi.

Netanyahu ayaa carabka ku adkeeyay in joogitaanka ciidamadiisa ee xuduudda Masar iyo Gaza ay muhiim u tahay amniga Israel, sidaasi daraadeedna ay khasab tahay in ciidamadu ay halkaasi sii joogaan.

Raysal Wasaaraha Israel ayaa Arbacadii sheegay in Dowladda Masar ay ku guuldareysatay in ay ka hortagto hubka sida qarsooiga ah dalkeeda looga keeno ee la geeyo Marinka Gaza.

Dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa waxay tani u arkaan calaamad muujineysa inaysan Israel diyaar u ahayn inay halkaasi ka baxaan waqtiga dhow. Wararka ayaa sheegaya in ay suurtagal tahay in Tel Aviv ay qorsheynayso inay waddadan u adeegsato marinka ugu weyn ee saadka iyo sahayda loo marinayo ciidamadeeda ku sugan cirifka koonfureed ee Marinka Gaza.