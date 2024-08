Xuuthiyiinta oo aqbalay in Badda Cas laga jiido markabka saliidda daadinaya

Afhayeenka Xafiiska Siyaasadda ee Xuuthiyiinta, Mohammed Abdul-Salam ayaa sheegay in keliya ay ogolaadeen in markabka laga jiido Badda Cas.

Safiirka Iran ee Qaramada Midoobey, Amir Saeid Iravani ayaa xaqiijiyay in Ururka Xuuthiyiinta Yemen ay ogolaadeen in gurmad loo fidiyo markabkan oo watay Calanka Giriiga, si halkaasi looga jiido.

Isbahaysiga uu Mareykanka hoggaamiyo ayaa dhowr jeer isku dayay in markabka halkaasi laga jiido, balse aanay suurtagelin, sababo la xiriira Xuuthiyiinta oo weerarayay cid kasta oo ka ag dhawaato markabkaasi. Markabku wuxuu siday ku dhawaad hal milyan fuusto oo saliid ceyriin ah, waxaana uu maalmo ka dib bilaabay in saliidda uu ku daadiyo badda, taasoo keentay in laga digo masiibo deegaan.