Xuuthiyiinta oo burbur u gaystay markab ganacsi oo laga leeyahay Ingiriiska

Mareykanka iyo Ingiriiska oo isku dayaya in ay qaadaan go’doominta lagu hayo Dekedaha Israel ayaa bishii January bilaabay inay weeraro xagga cirka ah ka gaystaan dhulka ay maamulaan Xuuthiyiinta, si ay u joojiyaan gantaalada ay soo ridayaan xoogagooda, ha yeeshee tani ayaa keentay in Xuuthiyiinta ay ballaariyaan weeraradooda.

