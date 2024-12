Xuuthiyiinta oo dhegaha ka fureysatay hanjabaaddii Netanyahu & weerar kale oo Israel ku qaadeen

Israel ayaa u muuqato inaysan diyaar u ahayn in ay dhageysato dalabaadka ay Xuuthiyiinta kaga dalbanayaan inay joojiso weerarada aan kala sooca lahayn ee ay ka waddo Gaza, isla-markaana ay aqbasho in gargaarka iyo ganacsigaba ay si xor ah u galaan dhulka go’doonsan.

Mohammed Al Bukhaiti oo ka tirsan Xafiiska Siyaasadda Xuuthiyiinta ayaa sheegay in shacabka Yemen ay ka go’an tahay in la sii wado hawlgalada militari ee lagu taageerayo shacabka Falastiin, illaa ay Israel ogolaato xabad joojin ka dhacda Gaza iyo inay soo afjarto go’doominta muddada badan saaran.