Xuuthiyiinta oo gantaal ballaastik ku weeraray Israel iyo dad wax ku noqday (SAWIRRO)

General Saree ayaa sheegay in weerarada kaga imanaya Mareykanka iyo Israel aysan ka joojin doonin in shacabka Yemen ay taageeraan buu yiri walaalahooda Falastiin.

Afhayeenka Militariga Xuuthiyiinta, General Yahya Saree ayaa sheegay in nabadda Israel ay ku xiran tahay in la joojiyo xasuuqa lagu hayo dadka Gaza iyo in la qaado go’doominta muddada dheer saaran.

Militariga Israel ayaa xaqiijiyay in gantaalku uu ku soo dhacay magaaalda ugu weyn Israel ee Tel Aviv, ka dib markii lagu guuldareystay in la soo rido.