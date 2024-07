Xuuthiyiinta oo sheegay in Mareykanka iyo Ingiriiska aysan ka difaaci karin Israel

Ali Al Qahoum ayaa sheegaya in Mareykanka iyo Ingiriiska aanay Israel ka difaaci doonin sida uu yir jawaab u dhiganta dhulgariir oo ku soo fool leh, isaga oo carabka ku adkeeyay in Israel ay la kulmi doonto jawaab dhulgariir ah.

Ururka Xuuthiyiinta Yemen ayaa sheegay inay la socdaan in Mareykanka iyo Ingiriiska ay isku dayayaan in ay ka hortaggaan hawlgaladooda militari ee ka dhanka ah Israel, ha yeeshee aysan taasi caawin doonin Israel.